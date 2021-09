Draghi: non possiamo né dobbiamo dimenticare L’Aquila, dopo il terremoto ora pronti un miliardo e 700 milioni (Di martedì 28 settembre 2021) Il premier stamane all'inaugurazione del Parco della Memoria: in settimana via al provvedimento, con la ripartizione delle risorse Leggi su lastampa (Di martedì 28 settembre 2021) Il premier stamane all'inaugurazione del Parco della Memoria: in settimana via al provvedimento, con la ripartizione delle risorse

Advertising

borghi_claudio : Draghi sarà bravissimo ma aveva amicizie che lo hanno portato a scegliere persone forse lievemente non perfette per… - marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Salario Minimo, ce l’ha tutta l’Ue, ma qui non si può: Confindustria non vuole - infoitinterno : Draghi: non possiamo né dobbiamo dimenticare L'Aquila, dopo il terremoto ora pronti un miliardo e 700 milioni - IlBuonDiavolo3 : @UmbertoGandini Forse perché sia CTS che Ministro della Salute non hanno alcuna idea di quello che stanno facendo d… -