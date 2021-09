Usa, sì a messa in libertà dell’uomo che sparò a Reagan (Di lunedì 27 settembre 2021) Un giudice federale ha approvato la messa in libertà di John Hinckley, l’uomo che nel 1981 tentò di assassinare Ronald Reagan di fronte ad un hotel di Washington. “Se non avesse tentato di uccidere il presidente, avrebbe avuto il rilascio incondizionato già da molto tempo”, ha detto il giudice distrettuale, Paul Friedman, che oggi stabilito che Hinckley, che nel 2016 ha lasciato l’istutito psichiatrico dove era rinchiuso ma era sottoposto ancora a restrizioni di movimenti e comunicazioni. L’avvocato di Hinckley ha detto che il suo cliente, che ora ha 66 anni, ha chiesto scusa alle sue vittime – oltre Reagan, nell’attacco rimasero feriti il suo addetto stampa, James Brady, che rimase paralizzato, un agente del Secret Service ed un poliziotto – al popolo americano ed a Jodie Foster. L’uomo, che aveva 25 anni al momento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Un giudice federale ha approvato laindi John Hinckley, l’uomo che nel 1981 tentò di assassinare Ronalddi fronte ad un hotel di Washington. “Se non avesse tentato di uccidere il presidente, avrebbe avuto il rilascio incondizionato già da molto tempo”, ha detto il giudice distrettuale, Paul Friedman, che oggi stabilito che Hinckley, che nel 2016 ha lasciato l’istutito psichiatrico dove era rinchiuso ma era sottoposto ancora a restrizioni di movimenti e comunicazioni. L’avvocato di Hinckley ha detto che il suo cliente, che ora ha 66 anni, ha chiesto scusa alle sue vittime – oltre, nell’attacco rimasero feriti il suo addetto stampa, James Brady, che rimase paralizzato, un agente del Secret Service ed un poliziotto – al popolo americano ed a Jodie Foster. L’uomo, che aveva 25 anni al momento ...

