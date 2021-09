Trasporto eccezionale in Tangenziale Napoli | autista multato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un: un mezzo con una grossa bobina in metallo, è uscito allo svincolo del corso Malta delladi, dalla carreggiata Ovest. Ma, giunto ai caselli, si è arrestato a causa della mancanza dello spazio necessario per uscire creando intralcio alla circolazione. Fortunatamente non ha creato alcun danno alle strutture. Il tempestivo intervento degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta ha consentito la chiusura dello svincolo in argomento per permettere le operazioni di uscita a ritroso verso il viale Maddalena di. Nonostante le dimensioni del complesso veicolare e la difficoltà della manovra da eseguire, alle ore 7,30 la carreggiata autostradale è stata riaperta, senza ripercussioni sulla ...