Sindacati da Draghi: parte il dialogo sulla sicurezza, nuovo incontro su PNRR (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Prima occasione di confronto Sindacati-governo in un incontro convocato dal Premier Mario Draghi, per parlare di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche del Patto per il lavoro e la crescita lanciato giovedì scorso all'assemblea di Confindustria. Un confronto che è solo all'inizio e non potrà non includere il dibattito sulla prossima manovra e le risorse del PNRR, assieme a tematiche chiave come il blocco dei licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, il fisco e le pensioni. Presenti a palazzo Chigi anche i ministri della PA Renato Brunetta e del Lavoro Andrea Orlando ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli. "E' stato un incontro particolarmente utile, proficuo e concreto, con alcuni interventi di medio periodo e ...

