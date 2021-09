Sciopero dei camionisti fa flop: solo pochi raccolgono l'appello dei no green pass (Di lunedì 27 settembre 2021) Firenze, 27 settembre 2021 - Blocchiamo l'Italia", paralizziamo le autostrade". L'appello del popolo dei no - green pass non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Firenze, 27 settembre 2021 - Blocchiamo l'Italia", paralizziamo le autostrade". L'del popolo dei no -non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese ...

Advertising

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - SkyTG24 : Green Pass, allerta per lo sciopero dei camionisti contro il certificato verde - ilriformista : La protesta che doveva bloccare l'Italia è rimasta sui social: lo sciopero dei #camionisti per ora è un flop - Ottavia04698033 : RT @actarus1070: Sciopero dei #camionisti: 14km di coda in direzione Milano/Bologna. - Alex151172 : RT @AlexGiudetti: Con questa App dovreste essere in grado di sentire le Radio dei camionisti, al fine di seguire in tempo reale lo sciopero… -