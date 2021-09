Sardine, ecco cosa si nasconde per me dietro alla ‘non-notizia’ su Mattia Santori (Di lunedì 27 settembre 2021) di Giovanni Ceriani Attenzione: nella notizia su Mattia Santori rilanciata sui social con grande ilarità collettiva e condita da graziosissimi meme, capaci di rendere l'”incidente” di fin simpatico e a tratti commuovente, tutti vedono l’ennesima gaffe di un presunto leader, tanto sopravvalutato quanto sprovveduto. E questo è un bene, visto che se la verità è rivoluzionaria, la realtà è a volte addirittura dinamitarda. Il punto vero, però, è un altro! Dentro questa notizia che a me appare appunto una non-notizia, tanto tutto era già ben evidente fin dalla nascita di questa artificiosa saga, vi è una seconda notizia, ben più importante e decisiva. Ossia che i media (La Repubblica in primis) megafoni del fenomeno per l’appunto mediatico delle Sardine le hanno scaricate! Dopo anni di celebrazioni, seduzioni, magniloquenze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) di Giovanni Ceriani Attenzione: nella notizia surilanciata sui social con grande ilarità collettiva e condita da graziosissimi meme, capaci di rendere l'”incidente” di fin simpatico e a tratti commuovente, tutti vedono l’ennesima gaffe di un presunto leader, tanto sopravvalutato quanto sprovveduto. E questo è un bene, visto che se la verità è rivoluzionaria, la realtà è a volte addirittura dinamitarda. Il punto vero, però, è un altro! Dentro questa notizia che a me appare appunto una non-notizia, tanto tutto era già ben evidente fin dnascita di questa artificiosa saga, vi è una seconda notizia, ben più importante e decisiva. Ossia che i media (La Repubblica in primis) megafoni del fenomeno per l’appunto mediatico dellele hanno scaricate! Dopo anni di celebrazioni, seduzioni, magniloquenze, ...

