Novara | arbitro espelle l’allenatore e lui gli dà un pugno sul volto | partita sospesa tra Oleggio e Carpignano – Video

(Di lunedì 27 settembre 2021) Prima categoria, girone A. Sul 2 a 0 traCastello e), a circa metà del secondo tempo, l’Andrea Felis di Torinodella squadra ospite, Giovanni Alosi, per proteste. Questi, tuttavia, si avvicina al direttore di gara e gli sferra unin pieno. La scena è stata pubblicata dalla testata VCO Azzurra Tv. Laed è stata decretata la vittoria a tavolino per 3 a 0 per l’. E ora Alosi rischia una lunga squalifica (oltre alla denuncia).Facebook/VCO Azzurra Tv L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

- partenope75 : RT @frankneapolitan: Campionato di 1ª Categoria piemontese, nella gara tra Oleggio Castello e Carpignano… - frankneapolitan : Campionato di 1ª Categoria piemontese, nella gara tra Oleggio Castello e Carpignano…

