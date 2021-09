Midnight Mass: la religione dell’orrore, l’orrore della religione (Di lunedì 27 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=y-XIRcjf3l4 Se The Haunting of Hill House di Mike Flanagan non vi aveva particolarmente colpito, e in generale siete stati ripetutamente delusi dagli horror senza idee e senza brividi degli ultimi anni, Midnight Mass vi abbaglierà con il suo oscuro splendore. La serie, firmata dal citato Flanagan autore anche del sottovalutato Somnia e di fresco aggiunta alla libreria di Netflix, è molto più che una semplice storia dell’orrore. L’isola di Crockett è un remoto villaggio di pescatori nel quale risiede un’esigua comunità di cristiani cattolici riuniti sotto la parrocchia di Saint Patrick e guidati da più di mezzo secolo dall’anziano prete locale che, malandato e fragile, è andato in pellegrinaggio in Terra Santa. L’arrivo di un sostituto, Padre Paul, è preceduto da allarmanti presagi di ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=y-XIRcjf3l4 Se The Haunting of Hill House di Mike Flanagan non vi aveva particolarmente colpito, e in generale siete stati ripetutamente delusi dagli horror senza idee e senza brividi degli ultimi anni,vi abbaglierà con il suo oscuro splendore. La serie, firmata dal citato Flanagan autore anche del sottovalutato Somnia e di fresco aggiunta alla libreria di Netflix, è molto più che una semplice storia. L’isola di Crockett è un remoto villaggio di pescatori nel quale risiede un’esigua comunità di cristiani cattolici riuniti sotto la parrocchia di Saint Patrick e guidati da più di mezzo secolo dall’anziano prete locale che, malandato e fragile, è andato in pellegrinaggio in Terra Santa. L’arrivo di un sostituto, Padre Paul, è preceduto da allarmanti presagi di ...

