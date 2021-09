L’ex ct del volley Berruto salva la pallavolista afgana: «Mi sono venuti i lucciconi agli occhi» (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di volley, oggi responsabile sport del Pd, è l’uomo che ha portato in salvo Safiya, pallavolista afghana di soli vent’anni e nascosta per tre settimane a Kabul, dopo la presa di potere dei talebani ad agosto scorso. «sono sull’aereo, sto nascendo una seconda volta», ha detto al telefono dopo essere fuggita di notte, da sola, grazie a quell’uomo che neanche conosceva. «È arrivata in Italia sabato mattina dopo un mese vissuto sull’ottovolante del terrore», ha detto Berruto a la Repubblica, spiegando il suo sollievo dopo che la ragazza ha mandato «la foto dall’aereo con il timbro exit sul pass, la sigla del volo e poi ho visto la scritta departed sul sito dell’aeroporto da cui è partita mi sono venuti i ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauro, ex commissario tecnico della nazionale di, oggi responsabile sport del Pd, è l’uomo che ha portato in salvo Safiya,afghana di soli vent’anni e nascosta per tre settimane a Kabul, dopo la presa di potere dei talebani ad agosto scorso. «sull’aereo, sto nascendo una seconda volta», ha detto al telefono dopo essere fuggita di notte, da sola, grazie a quell’uomo che neanche conosceva. «È arrivata in Italia sabato mattina dopo un mese vissuto sull’ottovolante del terrore», ha dettoa la Repubblica, spiegando il suo sollievo dopo che la ragazza ha mandato «la foto dall’aereo con il timbro exit sul pass, la sigla del volo e poi ho visto la scritta departed sul sito dell’aeroporto da cui è partita mii ...

