Francesco Totti compie 45 anni: l’omaggio della As Roma (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Buon compleanno Francesco Totti”. Questi gli auguri su tutti i social della Roma per l’ex capitano giallorosso che oggi compie 45 anni. Sui social del club giallorosso, reduce della sconfitta nel Derby (leggi qui) anche una foto collage con l’ex giocatore in tutte le fasi importanti della carriera: dall’esordio all’addio al calcio. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– “Buon compleanno”. Questi gli auguri su tutti i socialper l’ex capitano giallorosso che oggi45. Sui social del club giallorosso, reducesconfitta nel Derby (leggi qui) anche una foto collage con l’ex giocatore in tutte le fasi importanticarriera: dall’esordio all’addio al calcio. (fonte Adnkronos)

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti che festeggia 4?5? anni ?? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d… - UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - GoalItalia : ?? 'Nascere romani e romanisti è un privilegio, fare il capitano di questa squadra è stato un onore' ???? Una vita co… - Annamcamilloni : RT @chetempochefa: “Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Vi amo, grazie Roma.” Facciamo tanti auguri di buon compleanno a… - Annamcamilloni : RT @CB_Ignoranza: Se c’è una frase che afferma “I giocatori vanno, i club restano”, forse in questo caso non possiamo usarla, perché France… -