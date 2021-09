Dayane Mello, molestata? Aperta un’indagine: sospetto stupro (Di lunedì 27 settembre 2021) Dayane Mello molestata al reality La Fazenda? Il cantante Nego respinge le accuse, intanto è stato escluso dal programma. Mentre la polizia ha aperto un’indagine Dopo essere stato escluso dal reality brasiliano A Fazenda (La Fattoria in Italia), il cantante Nego Do Borel nega di aver molestato Dayane Mello e in un video pubblicato nelle scorse ore respinge le accuse in lacrime. Il cantante avrebbe approfittato di un momento in cui Dayane non era lucida a causa di qualche bicchiere di troppo e le si è avvicinato cercando invano di sedurla. Ma Dayane lo ha respinto ed è esplosa l’ira di Nego che ha lanciato un secchio contro il muro rischiando di colpire la modella 32enne. Ma non è stato l’unico episodio. Dopo una settimana, il cantante avrebbe riprovato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021)al reality La Fazenda? Il cantante Nego respinge le accuse, intanto è stato escluso dal programma. Mentre la polizia ha apertoDopo essere stato escluso dal reality brasiliano A Fazenda (La Fattoria in Italia), il cantante Nego Do Borel nega di aver molestatoe in un video pubblicato nelle scorse ore respinge le accuse in lacrime. Il cantante avrebbe approfittato di un momento in cuinon era lucida a causa di qualche bicchiere di troppo e le si è avvicinato cercando invano di sedurla. Malo ha respinto ed è esplosa l’ira di Nego che ha lanciato un secchio contro il muro rischiando di colpire la modella 32enne. Ma non è stato l’unico episodio. Dopo una settimana, il cantante avrebbe riprovato ...

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - davidemaggio : #DayaneMello molestata al reality #AFazenda? Squalificato il cantante Nego do Borel, che nega. La polizia apre un'… - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - laqueenqueer : RT @blogtivvu: Fate girare questo video ovunque: Dayane Mello verrà salvata da VOI fan che le state accanto da SEMPRE in maniera disinteres… - Tuitaapaam : RT @qgdayanemello: ?? • “La Fazenda, Dayane Mello vittima di uno stupro? L’appello di Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Carlotta Dell’Isola… -