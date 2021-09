Champions: Klopp, Liverpool mostri reazione dopo 3 - 3 in Premier (Di lunedì 27 settembre 2021) "Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del Liverpool, Juergen Klopp, alla vigilia della sfida col Porto per ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una, questo è certo". Così il manager del, Juergen, alla vigilia della sfida col Porto per ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Klopp Porto, Conceição fiducioso per il Liverpool: "Abbiamo una possibilità" Dopo aver pareggiato all'esordio con l' Atletico Madrid , il Porto vuole continuare a macinare punti in Champions League fermando anche il Liverpool di Klopp, avversario domani sera all'Estádio do Dragão. "Rappresentiamo un club storico, che ha fatto bene in Champions League, ma la storia e il passato ...

