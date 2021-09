Atletica | coinvolti in un incidente stradale Osama Zoghlami e Federica Sugamiele

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono statiin ungrave i due azzurri dell’leggera italiana, del Cus Palermo (che ha partecipato alle Olimpiadi nei 3000 siepi), e la fidanzata. E’ accaduto ieri alle porte di Trapani. Viaggiavano su una macchina in compagnia di altri due loro amici che si erano sposati da poco. Lo riporta Gazzetta.it Si stavano dirigendo all’aeroporto di Trapani Birgi, dove sarebbe iniziato il viaggio di nozze degli sposi. L’automobile si è scontrata con un altro automezzo nella frazione di Locogrande. A bordo dell’altra vettura coinvolta c’erano due ragazzi. Tutte ferite nello scontro le persone coinvolte. L’esatta dinamica ancora non è stata ricostruita. La sposa è stata trasportata in gravi ...

Osama Zoghlami, azzurro olimpico di atletica del Cus Palermo, e la fidanzata Federica Sugamiele, anche lei già azzurrina, sono stati coinvolti in un incidente avvenuto domenica alle porte di Trapani, nella frazione di Locogrande.