Ajax-Besiktas, tutti i numeri del match di Champions (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Ajax ha vinto tutti i quattro precedenti contro il Besiktas in competizioni europee, questa sarà tuttavia la prima partita in Coppa dei Campioni/Champions League dalla stagione 1966/67: successo per la squadra olandese in casa e in trasferta nel primo turno. Il Besiktas ha subito almeno due gol in ciascuna delle precedenti quattro partite contro l’Ajax (10 in totale); l’ultimo incontro nel novembre 1993 si è concluso con una sconfitta per 0-4 in Coppa delle Coppe. L’Ajax ha vinto le prime otto partite contro avversarie turche in competizioni europee tra il 1966 e il 1993, ma da allora non è riuscito a vincere nessuna delle ultime due (1N, 1P), entrambe le partite sono arrivate contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di Europa League nel 2015/16. Il ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ha vintoi quattro precedenti contro ilin competizioni europee, questa sarà tuttavia la prima partita in Coppa dei Campioni/League dalla stagione 1966/67: successo per la squadra olandese in casa e in trasferta nel primo turno. Ilha subito almeno due gol in ciascuna delle precedenti quattro partite contro l’(10 in totale); l’ultimo incontro nel novembre 1993 si è concluso con una sconfitta per 0-4 in Coppa delle Coppe. L’ha vinto le prime otto partite contro avversarie turche in competizioni europee tra il 1966 e il 1993, ma da allora non è riuscito a vincere nessuna delle ultime due (1N, 1P), entrambe le partite sono arrivate contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di Europa League nel 2015/16. Il ...

Advertising

zazoomblog : Ajax-Besiktas (Champions League martedì 28 ore 18:45): formazioni quote pronostici. Tanti infortuni per i turchi -… - Mingaball : RT @infobetting: Ajax-Besiktas (Champions League, martedì 28 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. - InfobettingOdds : RT @infobetting: Ajax-Besiktas (Champions League, martedì 28 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. - by_the_pool : RT @infobetting: Ajax-Besiktas (Champions League, martedì 28 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Ajax-Besiktas (Champions League, martedì 28 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. -