Mourinho | “Lucas Leiva andava espulso” Il brasiliano risponde con tre pere su twitter

(Di domenica 26 settembre 2021) Il derby si gioca anche sui social. Il centrocampista della Lazio,, ha risposto a, che nel post gara si era lamentato dell’arbitraggio, e voleva un’espulsione del centrocampista ex Liverpool.ha risposto solo con alcune emoticon. Prima ha pubblicato alcune faccine che piangevano e poi tre, come i gol fatti dalla Lazio alla Roma. —(@87) September 26, 2021 Foto:Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il secondo giallo aLeiva è importante perché giocare in 10 conta tanto. Poi 2 - 3 situazioni simili a quella di Pellegrini a lui rosso e oggi niente. Sono con i giocatori perché sono stati la ...'Il secondo giallo aLeiva sarebbe stato importante, giocare contro 10 sarebbe stato ... Sono coi miei, siamo stati i più bravi', le parole dia Dazn. 'Quando concedi 3 gol, qualcosa hai ...Le recriminazioni del tecnico portoghese dopo la sconfitta con la Lazio. E poi si scaglia contro la Lega e i biancocelesti per le modalità della conferenza stampa a fine partita. E la diserta ...Il derby della capitale continua sui social con Lucas Leiva che manda un chiarissimo messaggio tramite Twitter per rispondere alle dichiarazioni dell'allenatore romanista Mourinho ...