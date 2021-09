LIVE – Bari-Paganese 1-1 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 26 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 26 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 79? – Punizione di D’Errico, bloccata in due tempi da Baiocco 75? – GOL! PAREGGIO! Ripartenza di Piovaccari con la difesa biancorossa in ...

I RISULTATIAvellino - Potenza: 1 - 0 Marcatori: 41 p.t. Carriero (A)- Paganese: 1 - 0 Marcatori: 2 p.t. Botta (B). Al 47 p.t. espulso Bianco (B); al 50 p.t. Antenucci (B) ha sbagliato un ...RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La Juventus U23 si riprende! Diretta golscore Nel girone C guidano invece le pugliesie Monopoli, pur con un pareggio per parte e di conseguenza 10 punti a ...75' - PAREGGIO PAGANESE. Discesa di Piovaccari e difesa biancorossa in inferiorità numerica. L'attaccante ne aprofitta e serve Firenze, che non sbaglia davanti a Frattali 73' ...61' - Grandissima giocata di Ricci, che salta due uomini e va al tiro: blocca Baiocco 58' - Che chance per la Paganese. Cross dalla destra, su cui la difesa biancorossa si ...