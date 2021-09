Doppia tegola per la Juve, out Morata e Dybala: Allegri spiega quando torneranno (Di domenica 26 settembre 2021) L'allenatore della Juventus, Max Allegri, ha commentato la vittoria dei bianconeri per 3-2 contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato: Bisogna far fatica e avere il gusto di difendere e non prender gol. Fa parte del calcio, altrimenti se si gioca solo con la palla nei piedi si rischia. Oggi abbiamo preso il primo tiro a fine primo tempo, e nel secondo abbiamo preso il tiro del gol. Dobbiamo avere più tranquillità. Chiesa ha qualità importanti, oggi ha gestito la palla in modo migliore rispetto alle altre partite. Ha tutte le qualità per migliorare ancora. Morata e Dybala li ritroveremo dopo la sosta. Fa parte della stagione, magari più avanti avremo tutti a disposizione". Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) L'allenatore dellantus, Max, ha commentato la vittoria dei bianconeri per 3-2 contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato: Bisogna far fatica e avere il gusto di difendere e non prender gol. Fa parte del calcio, altrimenti se si gioca solo con la palla nei piedi si rischia. Oggi abbiamo preso il primo tiro a fine primo tempo, e nel secondo abbiamo preso il tiro del gol. Dobbiamo avere più tranquillità. Chiesa ha qualità importanti, oggi ha gestito la palla in modo migliore rispetto alle altre partite. Ha tutte le qualità per migliorare ancora.li ritroveremo dopo la sosta. Fa parte della stagione, magari più avanti avremo tutti a disposizione".

