“Verissimo”, tra gli ospiti del 25 settembre Diletta Leotta (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento del weekend con “Verissimo” oggi 25 settembre e domani 26 settembre dalle 16:30 su Canale 5: tra gli ospiti in compagnia di Silvia Toffanin ci saranno Diletta Leotta ed il protagonista della serie “Love Is In The Air” Kerem Bursin. Verissimo ritorna oggi 25 settembre dalle 16:30 su Canale 5: Silvia Toffanin intervista Diletta Leotta Oggi 25 settembre, nel salotto pomeridiano di Canale 5 per la prima volta in esclusiva Kerem Bursin protagonista della seguitissima serie turca “Love Is In The Air”. La conduttrice sportiva Diletta Leotta, prima donna del calcio in tv, si racconterà in un’intensa intervista a tutto tondo. Inoltre, saranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento del weekend con “” oggi 25e domani 26dalle 16:30 su Canale 5: tra gliin compagnia di Silvia Toffanin ci sarannoed il protagonista della serie “Love Is In The Air” Kerem Bursin.ritorna oggi 25dalle 16:30 su Canale 5: Silvia Toffanin intervistaOggi 25, nel salotto pomeridiano di Canale 5 per la prima volta in esclusiva Kerem Bursin protagonista della seguitissima serie turca “Love Is In The Air”. La conduttrice sportiva, prima donna del calcio in tv, si racconterà in un’intensa intervista a tutto tondo. Inoltre, saranno ...

Advertising

QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - LCisati : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti di o… - dearyounggod : RT @_DiziLover_: non so voi ma oggi io aspetto solo il video in cui dice ciao sono kerem bürsin e vi aspetto tra poco a verissimo #KeremAVe… - FrancescaCrusi : RT @_unsaidemily: oggi durante l’ultima pubblicità di love is in the air ci sarà kerem che dirà “ciao sono kerem e ci vediamo tra poco a ve… - Ale_Luna2012 : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti di o… -