Tragedia a Jerez | muore in pista Dean Berta Viñales | cugino di Maverick Aveva 15 anni

(Di sabato 25 settembre 2021), pilota spagnolo di 15, è morto sul circuito dia causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota –di– è caduto alla curva 1, venendo poi investito da altre moto. L’incidente ha coinvolto, tra gli altri, Alejandro Carrion della squadra Kawasaki GP Project, Daniel Mogeda, Team#109 Kawasaki e Harry Khouri, Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki. In un primo momento, il 15enne spagnolo doveva essere elitrasportato all’ospedale di Siviglia. Poi il decollo dell’elicottero è stato rinviato, fino alla notizia del decesso, causato dalle gravi lesioni riportate dal pilota al cranio e al torace. September 25, 2021 La carriera diNato ...

