Michael Douglas e Catherine Zeta Jones | compleanno per due | il segreto di una delle coppie più longeve

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 settembre 2021) Galeotto fu quell’incontro al Festival di Deauville in Francia, datato settembre 1998. Da una parte,– all’epoca 54enne – era già “”. Alle spalle aveva la vittoria di due Premi Oscar, il primo per il Miglior Film nel 1976, in qualità di produttore di Qualcuno volò sul nido del cuculo; il secondo nel 1988 come Miglior Attore per la sua interpretazione di Gordon Gekko nell’acclamato Wall Street di Oliver Stone. Dall’altra, invece,, dopo una serie di ruoli più o meno di prestigio su grande e piccolo schermo, si era fatta notare dal pubblico internazionale con il ruolo di Elena Montero/de la Vega ne La maschera di Zorro. Nonostante la differenza d’età tra i due – di 25 anni – quella fatidica sera scoccò la scintilla: era ...