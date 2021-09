Love is in the air, spoiler turchi: un bacio inaspettato (Di sabato 25 settembre 2021) A Love is in the air, il personaggio di Selin tornerà prepotentemente alla ribalta nel corso dei prossimi episodi e per Eda sarà un durissimo colpo. Gli spoiler turchi, infatti, rivelano che l'ex fidanzata di Bolat riapparirà insieme a lui dopo due mesi terribili durante i quali tutti si convinceranno che dopo che l'aereo su cui viaggiava Serkan si è schiantato, il giovane sia morto. In realtà, l'imprenditore, che è partito per un viaggio di lavoro urgente proprio il giorno delle sue nozze, è sopravvissuto all'incidente ed è rimasto con Selin, la donna che è convinto sia la sua fidanzata. La Atakan approfitterà di quella circostanza per far credere al suo grande amore che Eda l'ha raggirato solo per impossessarsi delle quote della Art Life e, quando la coppia tornerà a casa, la Yildiz sarà incredula di fronte a quella situazione ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 settembre 2021) Ais in the air, il personaggio di Selin tornerà prepotentemente alla ribalta nel corso dei prossimi episodi e per Eda sarà un durissimo colpo. Gli, infatti, rivelano che l'ex fidanzata di Bolat riapparirà insieme a lui dopo due mesi terribili durante i quali tutti si convinceranno che dopo che l'aereo su cui viaggiava Serkan si è schiantato, il giovane sia morto. In realtà, l'imprenditore, che è partito per un viaggio di lavoro urgente proprio il giorno delle sue nozze, è sopravvissuto all'incidente ed è rimasto con Selin, la donna che è convinto sia la sua fidanzata. La Atakan approfitterà di quella circostanza per far credere al suo grande amore che Eda l'ha raggirato solo per impossessarsi delle quote della Art Life e, quando la coppia tornerà a casa, la Yildiz sarà incredula di fronte a quella situazione ...

Advertising

MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - HubBugno : RT @_unsaidemily: OGGI LOVE IS IN THE AIR E KEREM A VERISSIMO NON SO SE CI CAPIAMO #KeremAVerissimo - 39f662842f2540f : RT @_unsaidemily: OGGI LOVE IS IN THE AIR E KEREM A VERISSIMO NON SO SE CI CAPIAMO #KeremAVerissimo - gazquez_jurado : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “VERISSIMO” IL PROTAGONISTA DI ‘LOVE IS IN THE AIR’ KEREM BURSIN: “Hande Ercel è bellissima ed è eccezionale. Voglio… - lldream1l : RT @meowscloud: - puntata di love is in the air nel primo pomeriggio; - subito dopo l’intervista di kerem a verissimo; - a cena mangerò la… -