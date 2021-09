L’amicizia è bella e preziosa, ma con l’amico no vax divento peggio di Kim Jong Un (Di sabato 25 settembre 2021) “Il mondo è bello perché è vario”. “Tot capita tot sententiae”. “Non sono d’accordo con te ma darei la mia vita perché tu possa dirlo”. Tutte cazzate. Se aveste anche voi un caro amico novax che cerca ogni giorno di convincervi della bontà delle sue tesi diventereste peggio di Kim Jong Un in quanto a tolleranza. Ebbene, un amico siffatto io ce l’ho. Non ne rivelerò certo il nome né le caratteristiche fisiche ma, badate, non è certo un ignorante terrapiattista, uno che crede agli alieni o alla agricoltura biodinamica. Assolutamente no, il mio amico è un tipo informato, intelligente, sagace e spiritoso. Ma… Gli è preso che ogni santo giorno che iddio mette in terra (per chi ci crede) non può fare a meno di ricordarmi con frasi, link e video che nel mondo i vaccinati muoiono come mosche, più e peggio di chi rifiuta la misura di profilassi ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) “Il mondo è bello perché è vario”. “Tot capita tot sententiae”. “Non sono d’accordo con te ma darei la mia vita perché tu possa dirlo”. Tutte cazzate. Se aveste anche voi un caro amico novax che cerca ogni giorno di convincervi della bontà delle sue tesi diventerestedi KimUn in quanto a tolleranza. Ebbene, un amico siffatto io ce l’ho. Non ne rivelerò certo il nome né le caratteristiche fisiche ma, badate, non è certo un ignorante terrapiattista, uno che crede agli alieni o alla agricoltura biodinamica. Assolutamente no, il mio amico è un tipo informato, intelligente, sagace e spiritoso. Ma… Gli è preso che ogni santo giorno che iddio mette in terra (per chi ci crede) non può fare a meno di ricordarmi con frasi, link e video che nel mondo i vaccinati muoiono come mosche, più edi chi rifiuta la misura di profilassi ...

