I medici di base assediati dai No vax: «Inventano patologie per avere l’esenzione vaccinale» (Di sabato 25 settembre 2021) A Roma i medici di base sono assediati dai loro pazienti No vax. Che puntano all’esenzione vaccinale per avere il Green Pass e per ottenerla sono spalleggiati da medici specialisti che scrivono di patologie sconsigliando l’immunizzazione. Sfruttando una zona grigia nelle indicazioni dell’Aifa. L’agenzia italiana del farmaco infatti riporta tra le condizioni per ottenere l’esenzioni l’ipersensibilità a uno degli eccipienti del vaccino. Tuttavia, recita l’Aifa «data la complessità dell’argomento le condizioni riportate non sono esaustive». Ed è questa premessa, spiega oggi Repubblica Roma, che apre il campo a tutto, soprattutto se a dichiararla è un medico specialista. «Un mio paziente si è presentato con due pagine scritte su carta intestata da un ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) A Roma idisonodai loro pazienti No vax. Che puntano alperil Green Pass e per ottenerla sono spalleggiati daspecialisti che scrivono disconsigliando l’immunizzazione. Sfruttando una zona grigia nelle indicazioni dell’Aifa. L’agenzia italiana del farmaco infatti riporta tra le condizioni per ottenere l’esenzioni l’ipersensibilità a uno degli eccipienti del vaccino. Tuttavia, recita l’Aifa «data la complessità dell’argomento le condizioni riportate non sono esaustive». Ed è questa premessa, spiega oggi Repubblica Roma, che apre il campo a tutto, soprattutto se a dichiararla è un medico specialista. «Un mio paziente si è presentato con due pagine scritte su carta intestata da un ...

