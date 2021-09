F1 | cancellate le FP3 del GP di Russia! Pioggia incessante | anche le qualifiche a rischio

(Di sabato 25 settembre 2021) La notizia era nell’aria e adesso è arrivatala conferma ufficiale: le prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2021 sono statea causa del maltempo. Le previsioni meteo degli ultimi giorni sono state confermate e, dopo il rinvio della Sprint Race 1 della Formula 2, la FIA è stata costretta ad annullarel’ultima sessione di libere della F1 prima della qualifica. FP3 has been cancelled Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS — Formula 1 (@F1) September 25, 2021 “Come possiamo vedere già stamattina, l’intensità dellaè aumentata edqualche tuono si è unito a noi. Proveremo ad avviare tutte le sessioni, preparando tutto e giudicando le condizioni momento per momento. Le ...

Cancellata la terza sessione di prove libere del GP di Russia. Tanta pioggia sul tracciato di Sochi e pista impraticabile, i piloti di Formula 1 non gireranno nelledel sabato mattina. A rischio anche le qualifiche del pomeriggio, che per il momento restano in programma alle 15 locali. Rinviata anche gara - 1 del campionato di Formula 2.Condizioni meteo al limite a Sochi in vista della terza sessione di prove libere valide per il GP di Russia, 15° appuntamento del mondiale 2021 di F1. Come da previsione, questa mattina, la città ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO CANCELLATE MICHAEL MASI: "QUALIFICHE? PRIORITA' RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA" 11.00 La FP3, ...Cancellate le prove libere 3 del Gp di Russia a causa della pioggia, questa la notizia appena comunicata dalla FIA. Per l’impossibilità di girare in pista a causa della pioggia e per il limiti di ...