Chi è Elisa Balsamo | campionessa del mondo e talento eclettico | dalla pista alla strada

In un anno sempre più incredibilmente tinto d'azzurro, non poteva mancare anche il sigillo del ciclismo femminile, peraltro atteso da dieci, lunghissimi anni. A Leuven (Belgio) Elisa Balsamo si è laureata campionessa del mondo, finalizzando come meglio non avrebbe potuto un lavoro encomiabile da parte delle compagne. Se l'Olanda poteva contare su un autentico Dream Team, è l'Italia ad aver dimostrato di poter contare sulla squadra di gran lunga migliore. Perché anche in uno sport individuale come il ciclismo non vinci senza coesione ed unità d'intenti. Oggi il gruppo tricolore ha inflitto una vera e propria lezione ad avversarie fin troppo sicure dei propri mezzi, che a tratti si sono persino date battaglia al proprio interno (ad esempio nel finale, quando proprio l'Olanda ha chiuso il tentativo di attacco di Annemiek ...

