Uomini e Donne, grande emozione in trasmissione: è la prima volta (Di venerdì 24 settembre 2021) grande emozione a Uomini e Donne. Maria De Filippi sorprende tutti in trasmissione: non è mai successo prima Uomini e Donne ha riaperto da poche settimane i battenti e intanto nel Trono Over dame e cavalieri si stanno conoscendo appassionando il pubblico del piccolo schermo. Ad emozionare i telespettatori però una coppia in particolare, quella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021). Maria De Filippi sorprende tutti in: non è mai successoha riaperto da poche settimane i battenti e intanto nel Trono Over dame e cavalieri si stanno conoscendo appassionando il pubblico del piccolo schermo. Ad emozionare i telespettatori però una coppia in particolare, quella L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - DPCgov : ??????????????#23settembre Oggi è San Pio: patrono dei volontari di #protezionecivile. Una ricorrenza importante che of… - giulyprofeta1 : RT @Epnoveotto: “Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Vivia… - eramalice : RT @WINTERWIDOWx: comunque mi sono davvero rotta il cazzo del rad lesbian twitter, far sentire noi donne bisessuali delle merde solo perché… -