Tornare al cinema e sopportare gli altri si può fare solo per Nanni Moretti (in presenza) (Di venerdì 24 settembre 2021) Per parlare dell’uscita del nuovo film di Nanni Moretti, ha più senso parlare della capienza delle sale cinematografiche o delle vendite dei romanzi in libreria? Probabilmente della prima cosa, quindi comincerò dalla seconda. “Tre piani”, il romanzo di Eshkol Nevo, è uscito in Italia nel 2017. Ha venduto più che bene, e non ha mai smesso: nel primo semestre del 2021 si è assestato sulle quattrocento copie a settimana, una cifra per vendere la quale ogni scrittore pubblicato in Italia metterebbe la firma. I libri che non sono scritti da Stefania Auci vendono – se sono fortunati – quel numero di copie quando sono usciti da quattro giorni, mica da quattro anni. All’inizio del luglio 2021, Nanni Moretti mette su Instagram il video in cui si prepara alla presentazione di Cannes canticchiando “Soldi” di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) Per parlare dell’uscita del nuovo film di, ha più senso parlare della capienza delle saletografiche o delle vendite dei romanzi in libreria? Probabilmente della prima cosa, quindi comincerò dalla seconda. “Tre piani”, il romanzo di Eshkol Nevo, è uscito in Italia nel 2017. Ha venduto più che bene, e non ha mai smesso: nel primo semestre del 2021 si è assestato sulle quattrocento copie a settimana, una cifra per vendere la quale ogni scrittore pubblicato in Italia metterebbe la firma. I libri che non sono scritti da Stefania Auci vendono – se sono fortunati – quel numero di copie quando sono usciti da quattro giorni, mica da quattro anni. All’inizio del luglio 2021,mette su Instagram il video in cui si prepara alla presentazione di Cannes canticchiando “Soldi” di ...

Mov5Stelle : Per teatri, cinema, sale da concerto, luoghi della cultura e impianti sportivi è arrivato il momento di tornare all… - TeresaBellanova : Con il #GreenPass anche la cultura può tornare alla normalità. È inconcepibile che ancora si mantengano le limitazi… - GiovanniToti : In un grande partito come la Lega ci sono posizioni anche diverse e ci sta. Io ho una posizione netta: il… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Per teatri, cinema, sale da concerto, luoghi della cultura e impianti sportivi è arrivato il momento di tornare alla normal… - acciooguitar : comunque che bello tornare al cinema dopo un anno e mezzo, adesso vado a vedermi la qualunque solo per stare in sal… -