Luciana Littizzetto ha un figlio bellissimo: chi è il 30enne e cosa fa (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutti conosciamo Luciana Littizzetto, ma non tutti sanno che, anni fa, ha deciso di adottare due splendidi figli. Conosciamo quindi Jordan. Ormai siamo abituati a vederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasmissione Rai in cui viene invitata come ospite fissa da anni. Lucianina Littizzetto ci fa sempre letteralmente sognare con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutti conosciamo, ma non tutti sanno che, anni fa, ha deciso di adottare due splendidi figli. Conosciamo quindi Jordan. Ormai siamo abituati a vederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasmissione Rai in cui viene invitata come ospite fissa da anni. Lucianinaci fa sempre letteralmente sognare con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

monalaiysa : “Tu lo sai perché il pomodoro non dorme mai?” “Non me ne frega un cazzo” Luciana Littizzetto io ti voglio proprio bene - sturacess : @morositas LUCIANA LITTIZZETTO? - RobertoRcCasu : Tutta la mia solidarietà ai cinghiali di Torino che hanno come vicina di casa Luciana Littizzetto. #23settembre - fuoripostoluogo : RT @Oddities1: Sto vendendo alcuni libri a prezzi molto bassi. Ho bisogno di spazio in ?? Date un'occhiata o fate un retweet! https://t.co… - Oddities1 : Sto vendendo alcuni libri a prezzi molto bassi. Ho bisogno di spazio in ?? Date un'occhiata o fate un retweet! -