'La legge Zan non è un'emergenza': bufera su consigliere FdI a Vicenza (Di venerdì 24 settembre 2021) polemica a Vicenza dopo le dichiarazioni fatte ieri sera in consiglio comunale da Nicolò Naclerio , esponente di FdI con delega alla sicurezza, in risposta ad una mozione delle opposizioni per ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 settembre 2021) polemica adopo le dichiarazioni fatte ieri sera in consiglio comunale da Nicolò Naclerio , esponente di FdI con delega alla sicurezza, in risposta ad una mozione delle opposizioni per ...

Advertising

elio_vito : Presentazione libro #Zan ? Molto chiaro Alessandro, non è che non si possono fare modifiche al #DDLZan?? ma non è po… - Gpzap2 : RT @gayit: Alessandro Zan è convinto: 'La legge contro l'omotransfobia passerà così com’è, senza modifiche' - Tony47560189 : RT @WeltanschauungI: Programma politico 2021: - legalizzare il bullismo - legalizzare il mobbing - legalizzare la droga - legalizzare l'e… - canevarius : Il compagno radical chic Letta e il PD pensano solo alla tassa patrimoniale sulla prima casa per compiacere Bruxell… - ninoBertolino : RT @GiocatriceP: Se volete lo IUS SOLI e LEGGE ZAN Votate PD e 5Stelle Se non volete IUS SOLI e LEGGE ZAN Turatevi il naso e Votate L… -