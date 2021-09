I numeri di Tim svelano il falso mito degli italiani disposti a tutto per il calcio (Di venerdì 24 settembre 2021) La messa è finita, andate in pace a godervi la vostra domenica di pallone. E frotte di italiani medi abbigliati a festa facevano il carico di paste, per andare dalle mamme e dalle suocere a consumare il rito: primo-secondo-contorno-frutta-dolci-pallone. E’ un cliché come tanti, dai toni seppia, che ben ci sta: una storia accudente di normalità, di relax. Che eravamo pronti a pagare, anche tanto, inseguendo il progresso delle tecnologie, le parabole e le reti (perché tutto è un rimando alla Bibbia, in questo Paese). Ce la siamo raccontata così, mitizzando un po’, e ci si è ritorta contro. Ora che il calcio diritto inalienabile d’un popolo è diventato una leva economica, quasi un ricatto emotivo. Sky, Dazn, e Tim in seconda battuta hanno puntato sulla nostra imperturbabilità: gli daremo il pallone che rotola, loro pagheranno. E se glielo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) La messa è finita, andate in pace a godervi la vostra domenica di pallone. E frotte dimedi abbigliati a festa facevano il carico di paste, per andare dalle mamme e dalle suocere a consumare il rito: primo-secondo-contorno-frutta-dolci-pallone. E’ un cliché come tanti, dai toni seppia, che ben ci sta: una storia accudente di normalità, di relax. Che eravamo pronti a pagare, anche tanto, inseguendo il progresso delle tecnologie, le parabole e le reti (perchéè un rimando alla Bibbia, in questo Paese). Ce la siamo raccontata così, mitizzando un po’, e ci si è ritorta contro. Ora che ildiritto inalienabile d’un popolo è diventato una leva economica, quasi un ricatto emotivo. Sky, Dazn, e Tim in seconda battuta hanno puntato sulla nostra imperturbabilità: gli daremo il pallone che rotola, loro pagheranno. E se glielo ...

