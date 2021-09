Ex fidanzato Lulù Selassié, la vita sentimentale prima del GF Vip (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi è stato l’ex fidanzato della principessa etiope Lulù Selassié? Oggi la ragazza partecipa insieme alle due sorelle al Grande Fratello Vip. Lulu? Selassie? (Instagram)Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip è sicuramente Lulù Selassié, principessa etiope che gareggia insieme alle altre due sorelle come concorrente unico. Tantissima è la curiosità che si sta generando nei confronti della ragazza e in moltissimi vorrebbero avere dei dettagli anche sulla sua sfera sentimentale e sull’ex fidanzato. La giovane in particolare sta molto creando interesse sul pubblico soprattutto per il suo avvicinamento a un altro concorrente della casa più spiata d’Italia, cioè Manuel Bortuzzo. Lulù Selassié, ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 settembre 2021) Chi è stato l’exdella principessa etiope? Oggi la ragazza partecipa insieme alle due sorelle al Grande Fratello Vip. Lulu? Selassie? (Instagram)Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip è sicuramente, principessa etiope che gareggia insieme alle altre due sorelle come concorrente unico. Tantissima è la curiosità che si sta generando nei confronti della ragazza e in moltissimi vorrebbero avere dei dettagli anche sulla sua sferae sull’ex. La giovane in particolare sta molto creando interesse sul pubblico soprattutto per il suo avvicinamento a un altro concorrente della casa più spiata d’Italia, cioè Manuel Bortuzzo., ...

Beltade : Ma davvero Manuel e Lulù? Non l’avrei mai detto a parte che io pensavo che lui fosse fidanzato quindi appost #GFvip - antonella9927 : @nutriafiera Non si sa se è un ex o fidanzato di lulù - ele1280 : @Nicola82621556 È passato il primo aereo, per Raffaella, dal fidanzato. Lulù ha raccontato a Sophie e a Clarissa del bacio - rcannuli : #gfvip Ecco le 'fake' storie delle principesse: Lulù\Manuel si vedrà nel tempo Jessica\Samy potrebbe ma per Samy n… - Meriiii02 : Ma jessica che dice vicino a Lulú non ti preoccupare tra 24 ore hai il fidanzato potete spiegarmi il discorso? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Lulù Grande Fratello Vip stasera: due nuove opinioniste e un eliminato L'influencer e modella ha infatti accusato l'ex fidanzato di averla perseguitata dopo la rottura, ... Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié. Dopo giorni di coccole e dolcezze,...

Lucrezia Hailé Selassié, quanto guadagna la principessa concorrente del GF Vip 6 Lucrezia Hailé Selassié: vita privata, ex, fidanzato, figli Particolarmente riservata, della vita privata di Lulù Hailé Selassié si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in ...

