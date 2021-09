Digitalive, dal 23 settembre al 9 ottobre al Mattatoio (Roma) (Di venerdì 24 settembre 2021) Cosa si prova a prendere parte a uno spettacolo in virtual reality, all’interno del corpo di uno dei personaggi della storia? Può un software decodificare le emozioni o l’espressività del corpo umano? Cosa succede al nostro cervello durante le esperienze al limite della percezione? Come si può entrare in empatia con le grandi piattaforme digitali contemporanee? Cosa vuol dire essere umani in un mondo in cui computer sempre più intelligenti si stanno appropriando di compiti e mansioni appartenuti all’essere umano? A questi e altri interrogativi provano a rispondere gli artisti di Digitalive, la sezione del Romaeuropa Festival dedicata alla ricognizione delle espressioni artistiche nell’ambito delle culture digitali, curata da Federica Patti. Dal 23 settembre al 9 ottobre al Mattatoio, all’Auditorium e ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) Cosa si prova a prendere parte a uno spettacolo in virtual reality, all’interno del corpo di uno dei personaggi della storia? Può un software decodificare le emozioni o l’espressività del corpo umano? Cosa succede al nostro cervello durante le esperienze al limite della percezione? Come si può entrare in empatia con le grandi piattaforme digitali contemporanee? Cosa vuol dire essere umani in un mondo in cui computer sempre più intelligenti si stanno appropriando di compiti e mansioni appartenuti all’essere umano? A questi e altri interrogativi provano a rispondere gli artisti di, la sezione deleuropa Festival dedicata alla ricognizione delle espressioni artistiche nell’ambito delle culture digitali, curata da Federica Patti. Dal 23al 9al, all’Auditorium e ...

ROMAEUROPA FESTIVAL - Al via Digitalive

Già finalista del "Prix de Rome", Vogelaar approda a Digitalive dal 23 settembre al 25 ottobre con due opere installative presentate in collaborazione con il MU – Hybrid Art House di Eindhoven:

A Roma la quarta edizione di Digitalive - Desirée Maida

Roma // dal 23 settembre al 9 ottobre 2021
Digitalive
Sedi varie

Vivere nel mondo dominato dai computer. A Roma il festival Digitalive

La Repubblica

Digitalive, dal 23 settembre al 9 ottobre al Mattatoio (Roma)

Vivere nel mondo dominato dai computer. A Roma il festival Digitalive

Fino al 9 ottobre in diversi luoghi della capitale la sezione del Romaeuropa dedicata alla ricognizione delle espressioni artistiche nel campo delle

