Assalito dai calabroni rischia lo choc anafilattico: suocero della sindaca salvato da una passante (Di venerdì 24 settembre 2021) MERCATELLO SUL METAURO Stava perdendo i sensi il 73enne E. B. di Mercatello sul Metauro, suocero della sindaca Fernanda Sacchi, a causa di almeno una decina di punture di calabroni , sulla parte ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 settembre 2021) MERCATELLO SUL METAURO Stava perdendo i sensi il 73enne E. B. di Mercatello sul Metauro,Fernanda Sacchi, a causa di almeno una decina di punture di, sulla parte ...

Advertising

Anchelatuafacc : @lucchettobis A me dispiace anche perché in due devono pulire tutti gli uffici della palazzina ma io ieri sono stato assalito dai ragni - Stefanialove_of : Ogni tanto vedo qualche ragazzo nuovo molto carino iscriversi su Twitter e subito dopo venire assalito dai follow d… - franco67238399 : non guardate questi canali di mediaset e rai, sono corrotti, sono sempre popolati dai soliti fasulli ingannevoli pr… - AltroEmanuele : @lucasofri Di come chi lo criticasse venisse assalito dai depositari del linguaggio d'amore. - _Anahys_ : @anmustdmt comunque dai anche tutte rispettose, non lo hanno assalito...meno male -