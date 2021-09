Virologi in tv solo se autorizzati, Pregliasco: “Serve codice etico per opinionisti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Virologi in tv solo se autorizzati, “a mio avviso dovrebbe esserci piuttosto una carta per tutti coloro che parlano” di Covid in tv, radio, giornali e media in generale “quali giornalisti, opinionisti e non addetti ai lavori” che garantisca “l’eticità di quello che raccontano e la veridicità delle loro affermazioni” citando cioè “da chi e dove le hanno apprese”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano commenta con l’Adnkronos Salute l’Ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo che chiede di prevedere la presenza di Virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su Covid-19 solo se autorizzati dalla struttura sanitaria, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021)in tvse, “a mio avviso dovrebbe esserci piuttosto una carta per tutti coloro che parlano” di Covid in tv, radio, giornali e media in generale “quali giornalisti,e non addetti ai lavori” che garantisca “l’eticità di quello che raccontano e la veridicità delle loro affermazioni” citando cioè “da chi e dove le hanno apprese”. Così il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano commenta con l’Adnkronos Salute l’Ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo che chiede di prevedere la presenza di, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su Covid-19sedalla struttura sanitaria, ...

