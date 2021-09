Via libera al Green pass, la Lega evapora anche a Palazzo Madama: c’è Salvini tra i 19 senatori assenti (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha incassato il voto di fiducia in Senato sul dl Green pass per le scuole. A votare a favore sono stati 189 senatori, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220 senatori che hanno tutti espresso il voto, con molto senatori leghisti, diciannove, assenti. Tra questi i senatori Siri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti. anche il leader Salvini non era in Aula. I senatori della Lega sono 64, ieri, per il voto di fiducia sul dl di riforma della giustizia civile erano mancati 12 voti, di cui 11 riconducibili a eletti assenti autorizzati, in missione o congedo. L’imbarazzo dei senatori del Carroccio Nessuno, al termine della maratona dei voti di fiducia, a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha incassato il voto di fiducia in Senato sul dlper le scuole. A votare a favore sono stati 189, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220che hanno tutti espresso il voto, con moltoleghisti, diciannove,. Tra questi iSiri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti.il leadernon era in Aula. Idellasono 64, ieri, per il voto di fiducia sul dl di riforma della giustizia civile erano mancati 12 voti, di cui 11 riconducibili a elettiautorizzati, in missione o congedo. L’imbarazzo deidel Carroccio Nessuno, al termine della maratona dei voti di fiducia, a ...

