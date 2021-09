Trattativa Stato-Mafia, assolti in appello Dell’Utri e Mori. L’ex senatore: totalmente inventata, speravo in assoluzione (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex senatore Marcello Dell'Utri è Stato assolto, insieme agli ufficiali dell'Arma Mario Mori, Giuseppe De Donno e Mario Subranni nell'ambito del processo sulla Trattativa Stato-Mafia. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'appello di Palermo presieduta dal giudice Angelo Pellino al termine della camera di consiglio durata quattro giorni nell'aula bunker del carcere Pagliarelli. Per la corte, i fatti contestati agli ufficiali non costituiscono reato. Il politico invece non ha commesso il fatto. Deciso poi il non doversi procedere per il boss Leoluca Bagarella per quanto riguarda l'accusa di attentato a corpo politico dello Stato, mentre sono 27 gli anni di condanna per l'accusa di associazione mafiosa. Confermata la condanna a 12 anni per l'altro boss, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 settembre 2021) L'exMarcello Dell'Utri èassolto, insieme agli ufficiali dell'Arma Mario, Giuseppe De Donno e Mario Subranni nell'ambito del processo sulla. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'di Palermo presieduta dal giudice Angelo Pellino al termine della camera di consiglio durata quattro giorni nell'aula bunker del carcere Pagliarelli. Per la corte, i fatti contestati agli ufficiali non costituiscono reato. Il politico invece non ha commesso il fatto. Deciso poi il non doversi procedere per il boss Leoluca Bagarella per quanto riguarda l'accusa di attentato a corpo politico dello, mentre sono 27 gli anni di condanna per l'accusa di associazione mafiosa. Confermata la condanna a 12 anni per l'altro boss, ...

