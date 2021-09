“Patto sociale”, sindacati freddi sull’appello di Confindustria. Landini: “Non so che vuol dire, da Bonomi non una parola sui licenziamenti” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non ho sentito una parola sulle multinazionali che non stanno arretrando di un passo dalle loro posizioni e continuano a licenziare. E l’altro tema che non ho sentito, quando si parla di riforma fiscale, è quello della lotta all’evasione. Le risorse vanno prese lì”. Almeno per ora, Maurizio Landini non accoglie l’appello del capo degli industriali Carlo Bonomi a un “Patto per l’Italia” tra imprese e sindacati lanciato stamattina (tra gli elogi sperticati a Draghi e la richiesta di nuovi finanziamenti) dal palco dell’assemblea di Confindustria. “Io sono molto pratico. Non so cosa voglia dire la parola “Patto”. Il Patto che proporrei consiste nel fare degli accordi e dei contratti che riconoscano anche il valore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non ho sentito unasulle multinazionali che non stanno arretrando di un passo dalle loro posizioni e continuano a licenziare. E l’altro tema che non ho sentito, quando si parla di riforma fiscale, è quello della lotta all’evasione. Le risorse vanno prese lì”. Almeno per ora, Maurizionon accoglie l’appello del capo degli industriali Carloa un “per l’Italia” tra imprese elanciato stamattina (tra gli elogi sperticati a Draghi e la richiesta di nuovi finanziamenti) dal palco dell’assemblea di. “Io sono molto pratico. Non so cosa vogliala”. Ilche proporrei consiste nel fare degli accordi e dei contratti che riconoscano anche il valore del ...

