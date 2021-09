Netflix pubblica a sorpresa Eden Unearthed, un gioco VR gratis per Oculus (Di giovedì 23 settembre 2021) Netflix ha lanciato il suo primo videogioco come sviluppatore e lo ha fatto grazie ad App Lab con un titolo gratuito per Oculus Quest chiamato Eden Unearthed. È un gioco breve, quasi più un'esperienza, in cui guidiamo un veicolo attraverso paesaggi del mondo futuristico della serie di cartoni animati Eden. La miniserie Eden su cui si basa il gioco è una produzione in stile anime che racconta la storia di una ragazza segretamente cresciuta dai robot. Il gioco VR è semplice, con una grafica colorata e stilizzata, ma la facilità con cui è possibile guidare quel tipo di moto futuristica è davvero sorprendente. La meccanica principale consiste nel raccogliere le mele sparse lungo le strade che percorriamo, poiché questi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021)ha lanciato il suo primo videocome sviluppatore e lo ha fatto grazie ad App Lab con un titolo gratuito perQuest chiamato. È unbreve, quasi più un'esperienza, in cui guidiamo un veicolo attraverso paesaggi del mondo futuristico della serie di cartoni animati. La miniseriesu cui si basa ilè una produzione in stile anime che racconta la storia di una ragazza segretamente cresciuta dai robot. IlVR è semplice, con una grafica colorata e stilizzata, ma la facilità con cui è possibile guidare quel tipo di moto futuristica è davvero sorprendente. La meccanica principale consiste nel raccogliere le mele sparse lungo le strade che percorriamo, poiché questi ...

Advertising

Eurogamer_it : #Netflix pubblica #EdenUnearthed, un gioco VR per i visori #Oculus. - lakaama : @medicinv Tanta scuola d'inglese pubblica e privata, soggiorni all'estero, vacanze studio... bravissimi quelli che… - luciferdeckerrr : STO UN GIORNO OFFLINE E NETFLIX PUBBLICA UN VIDEO DI ADDIO A LUCIFER IN CUI LAUREN PIANGE MA STATE SCHERZANDO - ciccio_co : Netflix non ha nulla di nuovo da far vedere per 9 mesi poi in una sola settimana pubblica le sue 5 serie TV di punta - _PavelAlex11 : @Fabio_Martini_ Vero Fabio, soprattutto la tv pubblica è diventata disarmane. Zero programmi nuovi, zero volti nuov… -