Manuel Bortuzzo e Lulù arriva il primo bacio del GF VIP 6?

(Di giovedì 23 settembre 2021) Chi segue i reality sa bene che il pubblico ama le coppie che si formano nei reality e anche tutti i corteggiamenti e le varie situazioni che si creano come contorno. E nelle ultime ore sui social si parla della possibile prima coppia di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP . Di chi si tratta? La prima coppia sarebbe formata dae da. I due da giorni si sono molto avvicinati e sembrerebbe che nelle ultime ore, dopo le coccole e gli abbracci in piscina, siato anche unsotto le coperte. Come sempre accade, i fan del reality si dividono. C’è chi è già pazzo die sogna a occhi aperti con questa coppia. E c’è chi invece crede che soprattutto da parte della principessa, ci sia una sorta di tattica, visto che conosce ...

Buongiorno bollente nella Casa del Grande Fratello Vip . Stamattina Aldo Montano ha lasciato la Casa per un impegno lasciando la parte del letto al fianco dicompletamente vuota. Proprio per questo motivo, Lulù appena sveglia ha voluto dargli il buongiorno. Buongiorno bollente pere Lulù: scatta il primo bacio al GF Vip? Lulù ha dato ...... Montano, fin dal primo momento, ha stretto un forte legame con il giovane, aiutandolo nei momenti di difficoltà all'interno della casa di Cinecittà. In attesa di scoprire quando ci ...Primi momenti di intimità tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie al Grande Fratello Vip 2021: primi baci in piscina tra i due ..."Non fatemi passare per pazza. Molto grave quello che avete fatto". La scorsa notte Katia Ricciarelli rompe la quiete della casa più spiata d'Italia, arrabbiandosi e urlando contro gli altri gieffini ...