L’Eredità con Flavio Insinna | arrivano novità!

Leggi su formatonews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Grandi novità perdi, programma pronto a partire dalla prossima settimana; i dettagli a riguardo. Le novità della nuova edizione del programma (foto: Rai).Dopo un periodo buio lontano dalla Rai,è tornato a prendersi la scena ed è prontissimo a guidare la nuova edizione de, dopo aver condotto per tutta l’estate Il pranzo è servito e in questi giorni Tutti a scuola. L’amato game show in onda ormai da tantissimi anni, addirittura dal 2002 (con la storica prima edizione di Amadeus). Per questa edizione 2021/2022, pronta a partire dalla prossima settimana, ci saranno tantissime novità; ecco cosa ha in serbo per noi la Rai., le novità previste per questa nuova edizione Come di consueto, i vari ...