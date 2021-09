L'assedio dei governatori: Salvini non ha più i numeri per correre come premier (Di giovedì 23 settembre 2021) Sondaggio riservato in casa Lega: Zaia e Fedriga i più graditi, poi Giorgetti. Matteo è solo quarto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Sondaggio riservato in casa Lega: Zaia e Fedriga i più graditi, poi Giorgetti. Matteo è solo quarto

Circostanza che ha fatto evidentemente andare su tutte le furie i vertici di Forza Italia, ma ha lasciato perplessi anche molti dei big del Carroccio. "Matteo è in confusione", è il leitmotiv

DAL MYANMAR/ Il martirio dei 5 ragazzi della 44th Street ignorato dal mondo La gente piangeva dicendoci il loro No ma ci spiegavano che tutto il quartiere era sotto assedio. ... Io penso che a quel punto il terrore si sia impossessato dei ragazzi. Il terrore per noi non è l'...

L'assedio dei governatori: Salvini non ha più i numeri per correre come premier ilGiornale.it L'assedio dei governatori: Salvini…" Che le amministrative sono a un passo e i polsi cominciano a tremare. Ieri alla Camera, il 40 per cento dei deputati leghisti non ha votato la fiducia per il Green Pass. Dopo il 4 ...

L'assedio dei governatori: Salvini non ha più i numeri per correre come premier Sondaggio riservato in casa Lega: Zaia e Fedriga i più graditi, poi Giorgetti. Matteo è solo quarto La premessa, d'obbligo, è che ad oggi la Lega non è un partito scalabile. Lo svolgimento, però, racc ...

