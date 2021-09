Inter | Cottarelli e l’azionariato popolare | “Con Interspac risaneremmo i debiti”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Carlopresenterà ufficialmente il progetto ‘spac’ a Milano, durante la giornata di venerdì 24 settembre; l’obiettivo è quello di definire le modalità di attuazione dell’ambiziosa iniziativa.nerazzurro, in evidenza nel corso degli ultimi tempi a causa delle difficoltà finanziarie di Suning, andrebbe a rappresentare un concreto sostegno alla storica società nerazzurra. Alcuni dei tifosi più abbienti del club, difatti, hanno aderito senza esitazione all’idea ‘spac’, fiutando la possibilità di aiutare il club e sventolare in alto la bandieraista. Di seguito le considerazioni trasparenti di, tramite ‘Tuttosport’: “un debito con il capitale dei tifosi, che non vuole essere remunerato. ...

Ma qual'è il reale vantaggio che apporterebbe Interspac alla società nerazzurra?spiega che le somme raccolte andrebbero a coprire gli importi degli interessi sui debiti. Questo avverrebbe ...... con Fiorentina -(su Dazn, by Auditel a 670mila e 3% considerate smart tv, timvisionbox e dt)... Barbara Gallavotti, Marcello Ticca, Fiorenza Sarzanini, Nando Pagnoncelli, Carlo, Oscar ...Occhi puntati in estate prossima, con i nerazzurri che stanno pensando ad un clamoroso ritorno di fiamma per Duvan Zapata. Il nome del colombiano potrebbe essere molto caldo per la prossima estate, ma ...Ci sono tanti interisti che non abbiamo ancora raggiunto - aggiunge parlando del questionario effettuate in estate - Contatti con la società? Nei giorni scorsi Cottarelli aveva parlato della possibili ...