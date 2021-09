Il Teatro Remigio Paone passa dall’ex Ipab al Comune di Formia

(Di giovedì 23 settembre 2021)– Nella giornata di lunedì 20 settembre, presso la Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Silvana Tizzano per ildi, e il Presidente dell’Asp – Istituti Riuniti del Lazio (ex) Fabio Belini, hanno sottoscritto la convenzione per l’utilizzo dele per la successiva cessione aldidell’immobile. Quanto sopra a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 75 del 31 agosto 2021 con cui si provvedeva ad approvare lo schema di convenzione poi sottoscritto in data 20 settembre. A seguito della intervenuta firma, la città die la sua comunità potranno finalmente contare su di uno spazio ...

Nella giornata di lunedì 20 settembre, presso la Sede Comunale, il Commissario Straordinario, dott.ssa Silvana Tizzano, per il Comune di Formia, ed il dott. Fabio Belini, nella qualità di Presidente d ...