Githinji Gitahi | Il mondo delle terze dosi promette vaccini | ma in Africa non arrivano

(Di giovedì 23 settembre 2021) “I nuovi impegni annunciati ieri al Global Covid-19 Summit – più soldi a Covax e più donazioni di– non sono abbastanza. Da un lato ci sono le parole, dall’altro azioni che vanno nella direzione opposta. Per sanare la macroscopica diseguaglianza nell’accesso ai, è necessario mettere Covax in cima alla fila e agire con decisione per una sospensione temporanea dei brevetti sui. Quanto al futuro, dobbiamo sforzarci di più per ritrovare un equilibrio tra esseri umani e natura: l’, il continente con le emissioni più basse al, sta pagando il prezzo più alto del cambiamento climatico, un’atrocità che io chiamo genocidio economico. Anziché odiare i migranti, l’Europa dovrebbe domandarsi cosa spinge queste persone a lasciare tutto e rischiare la vita. Dobbiamo imparare che ...

, ai vertici di Amref (la più grande onlus sanitaria in Africa) e commissario per la lotta al Covid dell'Unione Africana, denuncia che "nonostante l'obiettivo di immunizzare il 20% ..., Global CEO di Amref Health Africa, "ma possiamo sempre preparare i nostri giovani per il futuro". Su questo principio si basa la nuova strategia 2021 - 2022, i cui obiettivi ...“I nuovi impegni annunciati ieri al Global Covid-19 Summit – più soldi a Covax e più donazioni di vaccini – non sono abbastanza. Da un lato ci sono le parole, dall’altro azioni che vanno nella direzio ...Sono talmente tanti i vaccini accumulati a discapito dei più poveri che persino con la campagna per la terza dose non verranno esaurite le scorte. L’appello ai governi: «Siano donate subito» ...