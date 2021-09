Advertising

Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Corriere : Canarie, l’avanzata della lava: così seppellisce case, strade e una scuola - euronewsit : Eruzione alle Canarie: arrivano gli aiuti, oltre 6.000 gli evacuati - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: re, dobbiamo aiutare la gente di La Palma: (ANSA) - MADRID, 23 SET - Fare 'tutto… - iconanews : Eruzione Canarie: re, dobbiamo aiutare la gente di La Palma -

Fare "tutto il possibile" per aiutare le famiglie che hanno subito perdite materiali a causa dell'del vulcano Cumbre Vieja a La Palma alle: è l'appello del re di Spagna Felipe VI, recatosi in visita sull'isola insieme alla regina consorte Letizia. Il monarca ha parlato ai cronisti ...Dopo la gigantescadel vulcano Cumbre Vieja sull'isola La Palma, nelle, si è sprigionata un' enorme nube tossica di anidride solforosa che potrebbe raggiungere anche diverse regioni dell'Italia , le cui ...Il re Felipe e la regina Letizia di Spagna hanno fatto visita a La Palma dopo la devastante eruzione vulcanica dei giorni scorsi.Fare "tutto il possibile" per aiutare le famiglie che hanno subito perdite materiali a causa dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma alle Canarie: è l'appello del re di Spagna Felipe VI, rec ...