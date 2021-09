Ciclismo: Nibali torna all'Astana 'Molto contento' (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 36enne siciliano correrà nuovamente per la squadra kazaka nel 2022 ROMA - Vincenzo Nibali ritorna all'Astana. Lo annuncia la squadra kazaka sol proprio sito, dando il bentornato al 36enne siciliano ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 36enne siciliano correrà nuovamente per la squadra kazaka nel 2022 ROMA - Vincenzoriall'. Lo annuncia la squadra kazaka sol proprio sito, dando il bento al 36enne siciliano ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Ciclismo, Vincenzo Nibali torna “in famiglia” e firma per l’Astana - - Gazzetta_it : Adesso è ufficiale, #Nibali torna all’#Astana: “Per me è come una famiglia” - zazoomblog : Ciclismo: Nibali torna allAstana per me una famiglia - #Ciclismo: #Nibali #torna #allAstana - CNiccolai : RT @Eurosport_IT: Ufficiale, Vincenzo #Nibali torna in Astana: 'Voglio mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani' ???????? #Eurospo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Vincenzo Nibali torna all'Astana -