Uomini e Donne oggi mercoledì 22 settembre: le anticipazioni del Trono classico e del Trono over (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 22 settembre? Se lo chiedono in molti, curiosi di conoscere gli altri protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nell'appuntamento di ieri è andato in scena un duro confronto tra Gemma Galgani e Isabelli Ricci, altra protagonista del Trono over. Inoltre Andrea Nicole è uscita con il corteggiatore Ciprian. Un'esterna emozionante che ha visto i due già molto complici. oggi potrebbe quindi essere il turno degli altri protagonisti del Trono classico. Roberta Ilaria Giusti, la seconda tronista, ha avuto dei contatti telefonici con un ragazzo, ma continua a pensare al pugile-chef con cui è uscita la settimana ...

