Star Wars: Visions mostra l’infinita grandezza di una galassia narrativa (Di mercoledì 22 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=lle0NNmvIyU Non tutti sanno che uno dei più grandi riferimenti estetici e tematici di George Lucas, quando stava immaginando quello che sarebbe poi diventato il primo Star Wars, erano i film di Akira Kurosawa, in particolare La fortezza nascosta. L’influsso della filmografia e della cultura giapponese sull’universo di Guerre stellari è molteplice, tanto che lo stesso termine jedi viene molto probabilmente da jidaigeki, termine che indica i period drama nipponici, e in effetti i cavalieri illuminati assomigliano da vicino, anche nelle tuniche e nei mantelli, agli infallibili guerrieri orientali. Questa influenza sotterranea percorre in modo incessante tutta la galassia lontana, lontana e viene sublimata a maggior ragione nell’ultimo progetto proposto all’interno della saga, ovvero Star ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=lle0NNmvIyU Non tutti sanno che uno dei più grandi riferimenti estetici e tematici di George Lucas, quando stava immaginando quello che sarebbe poi diventato il primo, erano i film di Akira Kurosawa, in particolare La fortezza nascosta. L’influsso della filmografia e della cultura giapponese sull’universo di Guerre stellari è molteplice, tanto che lo stesso termine jedi viene molto probabilmente da jidaigeki, termine che indica i period drama nipponici, e in effetti i cavalieri illuminati assomigliano da vicino, anche nelle tuniche e nei mantelli, agli infallibili guerrieri orientali. Questa influenza sotterranea percorre in modo incessante tutta lalontana, lontana e viene sublimata a maggior ragione nell’ultimo progetto proposto all’interno della saga, ovvero...

Advertising

skypeaky : RT @DARTHLANTSOV: È veramente una serie di Star Wars se gli episodi su tv time non sono sfasati rispetto alla realtà? #StarWarsVisions - DARTHLANTSOV : È veramente una serie di Star Wars se gli episodi su tv time non sono sfasati rispetto alla realtà? #StarWarsVisions - ME0WR0CKSTAR : tengo le pc o dentro quella della disney o questa di star wars bah - GiampieroGiglio : Molto interessato. Spero possa recuperare in parte l'interesse perduto per l'universo Star Wars a causa della recen… - IGNitalia : BioWare voleva realizzare una raccolta con i remake dei due capitoli di Knights of the Old Republic. -