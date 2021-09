Scuola, a Roma il tempo pieno non parte: “Mancano 2800 docenti”. La replica: “Nessun ritardo, molte rinunce” (Di mercoledì 22 settembre 2021) A Roma il tempo pieno non parte. Il rebus della mancanza di docenti ha per ora paralizzato l’inizio delle lezioni riducendo l’orario alla sola mattinata o in alcuni casi all’aggiunta della mensa scolastica. Un problema diffuso ma che nella capitale è grave in modo particolare: secondo il comitato “Priorità alla Scuola”, nella sola Roma Mancano 2800 docenti in cattedra. Un dato che non è smentito dal ministero dell’Istruzione, determinato da più fattori. Il primo: il fenomeno di molti insegnanti campani che trovano posto nelle graduatorie della capitale ma che una volta nominati chiedono un’assegnazione provvisoria per avvicinarsi a casa mettendo così in seria difficoltà il sistema. Il secondo: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ailnon. Il rebus della mancanza diha per ora paralizzato l’inizio delle lezioni riducendo l’orario alla sola mattinata o in alcuni casi all’aggiunta della mensa scolastica. Un problema diffuso ma che nella capitale è grave in modo particolare: secondo il comitato “Priorità alla”, nella solain cattedra. Un dato che non è smentito dal ministero dell’Istruzione, determinato da più fattori. Il primo: il fenomeno di molti insegnanti campani che trovano posto nelle graduatorie della capitale ma che una volta nominati chiedono un’assegnazione provvisoria per avvicinarsi a casa mettendo così in seria difficoltà il sistema. Il secondo: il ...

