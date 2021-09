“Oltre 140 coronavirus tra i pipistrelli”: la bomba che minaccia il mondo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal gennaio 2020 a oggi, un gruppo di ricercatori dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino ha testato i campioni di 4.700 pipistrelli provenienti dalle regioni di tutto il Paese. Gli scienziati hanno scoperto ben 142 coronavirus correlati al virus che causa la Sars, ma nessuno strettamente collegato a quello che provoca Covid-19. Non solo: i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dal gennaio 2020 a oggi, un gruppo di ricercatori dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino ha testato i campioni di 4.700provenienti dalle regioni di tutto il Paese. Gli scienziati hanno scoperto ben 142correlati al virus che causa la Sars, ma nessuno strettamente collegato a quello che provoca Covid-19. Non solo: i InsideOver.

Advertising

Vhaeraun86E : RT @federic32677874: ULTIMI abbonamenti scontati disponibili per il mio Only fans, SOLO 4 caffè per gustarvi oltre 140 media senza censure,… - MikeGhido : Come si possa passare in due giorni da quella bella squadra ammirata a questa che non segna nemmeno a porta vuota d… - romasociale : Oltre 140 tonnellate di materiali consegnate ieri mattina dai romani nelle postazioni messe a disposizione da Ama. - RietiUisp : Si è conclusa oggi nel Crossodromo di Ponte Sfondato a Montopoli Sabina - Rieti la 2^ tappa di Motocross UISP 140 g… - romatoday : Raccolta ingombranti: consegnate ad Ama oltre 140 tonnellate di rifiuti -